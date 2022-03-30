رشوان توفيق: الوضع مع أبنائي اتغير لما كبرت.. ونجلته توجه رسالة لأختها

قال الفنان رشوان توفيق، إنه فوجئ بالقضية التي رفعتها ابنته عليه للحجر على «فيلته»، لافتًا إلى أنه حاول تأمين مستقبل أولاده «آية» و«توفيق» و«هبة»، وعقب وفاة زوجته وابنه، رفعت ابنته الصغيرة «آية» قضية للمطالبة بممتلكاتها.

تغير الظروف الاجتماعية

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه كان ينفق من الممتلكات التي حررها باسم أولاده، لأن الظروف الاجتماعية تغيرت عقب أن أصبح أكبر سنًا وقلت أعماله الفنية.

تفاصيل لم يتم الإعلان عنها في القضية

من جانبها، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن هناك تفاصيل في قضية التي رفعتها أختها على نجلها لم ترغب في قولها، مؤكدةً أن كل الممتلكات ليست باسم والدها رشوان توفيق، وتنازل على كل شيء لأولاده وأحفاده، وحرص على تقسيم الممتلكات الخاصة بابنه المتوفى على أحفاده، وتقسيم التركة ليكون لنجله ضعف البنات الأخرى، مؤكدًا أنهم لم يرفعوا قضية على شقيقتها «آية».

رسالة لـ آية التي رفعت القضية

وتابعت هبه رشوان توفيق: «لما طلعنا مع عمرو الليثي تعبت بعدها لإني طلعت في مناقشات كتير عشان نحاول نشرح المشلكة القضائية ومتبقاش بشكل شخصية، وبعدين خلينا المحامي الدكتور مجدي مهران يتحدث باسم الأسرة، القضايا اللي اختي رفعتها اترفضت، وبوجهلك خطاب البيت مفتوح وحضن أبيكي مفتوح بما يضمنلك مستقبلك أنتي، ممتلكاتك موجودة، وأمن وأمانك أهم من كل حاجة، وكل الإجراءات لتأمينها، والله على ما أقول شهيد».