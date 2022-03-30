«الجزار» يوجه أجهزة المدن الجديدة بسرعة إنجاز المشروعات فى التوقيتات المحددة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى أجهزة مدن «القاهرة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - بدر - سوهاج الجديدة - السويس الجديدة - العبور - حدائق العاصمة - السادات»، سير العمل فى عددٍ من المشروعات السكنية والخدمية والمرافق والطرق.

وقال «الجزار»، فى بيان أمس، إن مسئولى الأجهزة قاموا بجولات مكثفة بمواقع المشروعات، ومنها مشروع وحدات متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالقاهرة الجديدة والإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، مؤكداً أن ذلك يأتى فى ضوء دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، وتم التشديد على الشركات المنفّذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحدّدة، وطبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.

وتفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، الأعمال الجارى تنفيذها بموقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث على محور محمد نجيب، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ ٢٢٢ عمارة تضم ٥٣٢٨ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٩٠ و١٢٠م٢، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خُطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، حيث تم اختيار موقع مميّز للمشروع يطل على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل حى جاردينيا ومحور الجزيرة.

وأشار «غنيم» إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» بالقاهرة الجديدة يُعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.

من جانبه، تفقّد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة «إسكان اجتماعى» ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعى شرق حى الأندلس بالحى 16، نموذج غرفتين وصالة كاملة المرافق، وتابع جميع الأعمال داخل العمارات، وأعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت، وعمارات الإسكان الاجتماعى بالحى 33، لمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة العمارات للربط على الطرق الرئيسية والفرعية بالحى، بجانب المرور على أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى 12 بإجمالى 21 عمارة.

وقال «عمران» إنه يجرى حالياً تكثيف أعمال استكمال طبقة الأسفلت بطريق «بلبيس - العاشر»، وتركيب حواجز على الطريق وأعمدة الإنارة، وجارٍ استكمال أعمال الطرق تباعاً، بجميع الأحياء بالمدينة، لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

وتفقّد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز 6 أكتوبر، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر من طريق وصلة دهشور الشمالية حتى شركة توزيع الكهرباء، والتشغيل التجريبى للطريق الواصل بين محورى ٢٦ يوليو وطريق جمال عبدالناصر «منطقة النوادى»، فى إطار متابعة وسرعة تذليل معوقات المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر، أن الأعمال بطريق جمال عبدالناصر، تتمثل فى رفع كفاءة الطريق وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة عليه ليُلبى احتياجات الحركة المرورية، حيث يمثل شرياناً رئيسياً بالمدينة ويربط وصلة دهشور الشمالية بالمنطقة الصناعية، والطريق الدائرى الأوسطى، ويبلغ طوله ١٢ كم، ويخدم الأحياء من 7 إلى 12 والمناطق الصناعية ومنطقة الشماليات وتوسعاتها وبعض الكيانات الحيوية، التى تمثل خدمات ذات نطاق إقليمى، مثل كوبرى العبور ومشروع جنة أكتوبر وبيت الوطن ومول العرب ونادى الصيد المصرى ونادى نقابة المهندسين ونادى نقابة المحامين ونادى ٦ أكتوبر وشركة توزيع الكهرباء.

فى سياق متصل، تفقّد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وتنفيذ بعض الطرق المستحدثة بالحى الرابع (ابنى بيتك - إسكان قومى - إسكان اجتماعى) بقيمة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيه، استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق الرئيسية والطرق داخل الأحياء بمدينة بدر لتحقيق السيولة المرورية، بما يتماشى مع حركة التنمية بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز بدر للطرق، أنه تتم توسعة الطرق الرئيسية داخل المجاورات، لتصبح بدلاً من حارتين لكل اتجاه بعرض 5 أمتار إلى حارة واحدة بعرض 12 متراً، ويتم تنفيذ بعض الطرق المستحدَثة وساحات الانتظار لخدمة مناطق الخدمات ولسهولة الحركة من وإلى المجاورات بالحى.

من جانبه، تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس مدينة سوهاج الجديدة محطة مياه الشرب للتأكد من انتظام سير العمل بالمحطة والتأكد من سلامة وجودة المياه الخارجة من المحطة.

وتفقّدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز السويس الجديدة، أعمال تنفيذ خزان تكديس مياه سعة ٨٠٠٠م٣ المغذى للمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، وأعمال الربط بغرفة المحابس الرئيسية، استعداداً لدخوله الخدمة أول يونيو القادم.

وتابع المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز العبور، استكمال تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام على مساحة 67 فداناً، موضحاً أن الأعمال الجارية حالياً بالمشروع هى الأعمال المدنية للخط الرئيسى للمحرقة وغرفة المولدات، وأعمال شبكة الغاز والآبار والتغطية بالرمال لكامل المسطح، وأعمال العزل والتغطية وتجهيز المواسير للشبكة.

وأكد أنه سيتم الغلق النهائى للمقلب قريباً لتوفير جو صحى لسكان المدينة ومن حولها، وبعدها يتم عمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، موضحاً أن المشروع هو أول مشروع يتم فى مصر بهذا النظام، ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة، ويوفر بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ووجّه «الغيطى»، بضرورة إنشاء ما يلزم من المشروعات المتعلقة بخطوط الصرف وتدعيمها لبنية تحتية أقوى للمدينة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وتشغيل مشروع تدعيم خط الصرف الصحى بالطريق المحورى للحى الأول بالمساحة من مدخل الحى الرابع وحتى مول أجياد بمحلية 12 بطول 300 متر وقطر 300مم، الذى سيتم ربطه بخط قطر ٥٠٠مم الرئيسى.

وأكد أن المشروع سيخدم دائرى محلية ١٢ وجزءاً من العمارات بمنطقة التبة بين الحى الأول والحى الخامس والهدف من المشروع استيعاب كميات الصرف المتزايدة بالمناطق المذكورة والحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار، وكميات مياه الأمطار الزائدة فى السنوات الأخيرة.

وتفقد المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز السادات، المستجدات بمحطة المعالجة الميكانيكية التى سوف تعمل بطاقة 40 ألف م3/ يوم مقسمة إلى 20 ألف م3/ يوم معالجة ثنائية و20 ألف م3/ يوم معالجة ثلاثية لاستخدام هذه المياه لرى وزراعة جميع المسطحات الخضراء بالمدينة.

وأكد المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز حدائق العاصمة، تكثيف أعمال طبقة الأسفلت بطريق «R1» الرابط بين المدينة ونفق الطريق الإقليمى وطريق السويس القاهرة، وتنفيذ أعمال تركيبات الحواجز الخرسانية، وأعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق.