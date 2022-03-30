خبير: روسيا ستعمل على تحقيق أكبر مكاسب من الحرب على أوكرانيا

أشاد اللواء محمد الغباري، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بالفكر الاستراتيجي للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدائرة الإقليمية المباشرة لمصر وهي السودان وليبيا وفلسطين هي أهم دائرة تركز فيها مصر.

تأثير الدائرة القريبة على مصر

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذه الدائرة لها تأثير على البعد الاجتماعي والسياسي في الدول المتجاورة، مؤكدًا أن السودان لديه بعض المشكلات في المجالات الأمنية والاقتصادية والمائية.

العالم يشهد تغيرات كثيرة

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن العالم سيشهد تغيرات كثيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، فروسيا ستعمل على تحقيق أكبر مكاسب ووجود عدة أطراف في العالم بدلًا من القوة الوحيدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن روسيا تتحالف مع الصين، وتحقق مقدار القوة الشاملة من خلال الاعتماد على السكان، والأسلحة، والتطور الاقتصادي.

استخدام القوة بشكل مباشر

وأكد أن روسيا تريد عدم تهديد أوكرانيا لها لأنها جار مباشر، لذلك عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعض المطالب على العالم قبل الدخول في مواجهة لكن لم يتم تنفيذ مطالبه، لذلك استخدم القوة بشكل مباشر مع الدولة المجاورة، نهاية فبراير لتحقيق جزء من مطالبه، حيث دمر البنية التحتية للقدرة العسكرية، وأنهى 10 آلاف مصنع لإنتاج الأسلحة وتدمير مصانع وقود، مؤكدًا أن الحرب ستنتهي مع نزع النووي الموجود في أوكرانيا.