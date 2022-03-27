أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثير عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، ومشتقاتها، مثل البانيه، والأوراك، غيرها التي تتنوع أسعارها لتناسب كل الفئات المجتمعية، فضلا عن أسعار البط والسمان والرومي في السوق المحلي.

وفي إطار سعي موقع «الوطن» في تقديم كل ما يهم القارئ خاصة في مجال التسوق والأسعار، فإننا نعرض لكم في السطور التالية، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، والسمان، بالإضافة إلى أسعار البط والرومي، وفق المواقع للمحلات التجارية الكبرى في السوق المحلية، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

وبدأ سعر الفرخة الكاملة من الدواجن البيضاء وزن يتراوح ما بين 1200 إلى 1300 جنيه من 100 جنيه، ويصل إلى 120 جنيهًا، حسب اسم المصنع والعلامة التجارية، أما الصدور البانية فقد تراوحت ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا، بينما الأوراك وصل الكيلو منها 60 جنيهًا، والصدور بالعظم نحو 68 جنيهًا، والدبابيس نحو 60 جنيهًا للكيلو.

بينما الدبابيس المتبلة فجاءت بنحو 67 جنيهًا، وكبد الدجاج بنحو 67 جنيهًا للكيلو، والشيش طاووق بنحو 110 جنيهات، وأجنحة الدجاج بسعر 45 جنيهًا، قوانص الدجاج بسعر 65 جنيهًا، وطبق كبد وقوانص من 59 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، حسب اسم المحل.

بينما في الأسواق المحلية والمحلات العادية، فقد وصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء الحي بسعر 42 جنيهًا، والأحمر مزارع بسعر 44 جنيهًا، سعر صدور الفراخ بالعظم بسعر 70 جنيهًا، والبانية بنحو 90 جنيهًا، والفرخة المجمدة دون أحشاء بسعر 45 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر كيلو من لحم البط نحو 57 جنيهًا، اليوم الأحد، بينما تباع البط الحي بسعر 62 جنيهًا، ويمكن شراء فرخ البط من الأسواق والمزارع بسعر 2.5 جنيه للفرنساوي و7.5 جنيه للمسكوفي، و8.5 جنيه للمولار.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت بأنواعها فقد حافظت على ثبات أسعارها من الأسبوع الماضي، لتباع من المربين لأصحاب المزارع بسعر يتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، وفق الشركة المنتجة.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر طبق السمان الذي يحتوي على قطعتين ما بين 25 إلى 65 جنيهًا، حسب الجودة والتغليف والشركة المصنعة.

أسعار الرومي اليوم

وبياع الكيلو جرام من لحوم الديوك الرومي في المحلات التجارية اليوم الأحد بسعر 85 جنيهًا، الأوراك بسعر 82 جنيهًا، والكبد الرومي 85 جنيهًا، والقوانص الرومي بسعر 67 جنيهًا.