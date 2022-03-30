رئيس اتحاد الكرة: «مش هنسيب حق مصر.. مجلس الإدارة ملقاش مكانه بالمدرجات»

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، إنه سيجتمع غدا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويجرِ تجميع الفيديوهات والصور، لعرض على الاتحادين الأفريقي والدولي «فيفا»، موضحا أن التليفزيون لم يعرض كل شيء، مؤكدا أن مجلس إدارة منتخب مصر، لم يحصل على مكانه المخصص في المدرجات، وجلس بجوار الفريق الفني تحت بالقرب من الملعب.

علام: مش هنسيب حق مصر

أضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «CBC»، المذاع مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التقرير للمرسل للفيفا، يتضمن الاعتداءات من قبل الجماهير، متابعا: «مش هنسيب حق مصر مهما كان الأمر، لأن الهزيمة كانت بفعل فاعل، وإن شاء الله النتيجة تكون إيجابية لصالح مصر، هننتظر، وهنطلب ونصعد، وهنبعت للاتحاد الدولي، مش هنسيب حقنا، مجلس إدارة المنتخب ملقاش مكانه في المدرجات».

تنسيق من أجل مساندة ملف مصر أمام الفيفا

أوضح رئيس اتحاد الكرة المصري، أن مصر تحاول الحصول على قرار إيجابي، يتضمن إعادة المباراة على أرض محايدة، بالتنسيق مع الكابتن هاني أبو ريدة، والكابتن حسن مصطفى، مبينا أن مصر أرسلت تقريرين أمس واليوم، من أجل رصد العنف الذي وقع على منتخب مصر.

الجماهير موجهنا لأماكن كتير

وتابع رئيس اتحاد الكرة المصري: «الجماهير موجهنا لملفات كتيرة، الأول إن نخد حق مصر، والثاني ننهي عقد كيروش لكن مصر مركزة دلوقتي عشان تقدم الشكوى للكاف والفيفا، إنما عقد كيروش هيتم مناقشته بعد العودة للقاهرة».