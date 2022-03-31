«مزارع» يحسم منافسة برنامج «الفرصة» مع لميس الحديدي

حسم برنامج «مزارع» منافسة برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، والذي تنافس فيه خمس شركات في الحلقة النهائية، إذ أن الجولة الأولى من الحلقة النهائية حصلت فيها شركة «ماتخافيش» التي طورت تطبيق إلكتروني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش، على صوت دينا المفتي عضو لجنة التحكيم في المرحلة الأولى، والتي أكدت أنها منحت الصوت لتطبيق «ماتخافيش» لإيمانها برغبتها في إيجاد حلول ناجحة لمشكلة التحرش.

لجنة التحكيم تمنح ثلاثة أصوات لكوليبري

وفي المقابل منح كل من أحمد العدوي عضو لجنة التحكيم وراعي جوائز الحلقات «إنشريا شركاء النجاح»، وراندا عبده عضو لجنة التحكيم صوتهما لشركة «مزارع» التي تقدم حلول تكنولوجية للفلاح وتقدم له الدعم منذ مرحلة اختيار نوع المحصول وحتى حصاده وتسويقه، إذ قالت راندا عبده، إن صوتها لشركة مزارع كون مصر تحتاج إلى مزارع حديثه وجديدة وبتقنيات متقدمة، لذلك أعطت صوتها لهذه الشركة.

صوتان لمزارع وصوت واحد لتطبيق ماتخافيش

فيما حصلت شركة «ثندر» أول تطبيق إلكتروني مصري يتيح للأفراد الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون عمولات على صوت عضو لجنة التحكيم حسن منسي، فيما منح باسل الحيني رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين صوته لشركة «كوليبري» التي أسسها مجموعة من العلماء لتطوير مستلزمات طبية أول منتجاتها اسفنجة طبية هي الأكثر قدرة على امتصاص الدم في العالم، وشاركه محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام التصويت على شركة كوليبري قائلا: «قلبي مع مزارع لكن منحت صوتي لشركة كوليبري».

وحسمت نفس الشركة كوليبري الصوت الثالث من عضو لجنة التحكيم يحي إسماعيل، فيما حسمت المرحلة الأولى من التصويت خروج كلاً من شركة «The Baby Garage » وهي منصة لبيع وشراء مستلزمات الأطفال المستعملة والجديدة، وشركة فالي فاي، لعدم حصولهما على أي صوت.