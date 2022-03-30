منافسة شرسة بين 5 شركات في «الفرصة» مع لميس الحديدي

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، الحلقة النهائية من برنامج «الفرصة»، اليوم، الذي يتضمن مسابقات لشركات ناشئة، إذ بدأت الحلقة التصفيات النهائية، ويتنافس فيها أقوى 5 شركات جرى اختيارها على مدار 15 أسبوعا، بمثابة حلقة أسبوعية تعرض الأربعاء، ومن هذه الشركات، «ماتخفيش»، التي طورت تطبيق إلكتروني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش.

الشركات المتنافسة في الحلقة النهائية من الفرصة

قالت «الحديدي»، خلال تقديمها البرنامج اليوم، الذي يُعرض على قناة «أون»، إن من ضمن الشركات أيضًا، شركة «كوليبري»، إذ أسسها مجموعة من شباب العلماء من أجل تطوير مستلزمات طبية، وأول منتجاتها أسفنجة طبية هي الأكثر قدرة على امتصاص الدم في العالم، فضلًا عن مشاركة شركة «مزارع»، التي تقدم حلولا تكنولوجية للفلاح، وتقدم له الدعم منذ مرحلة اختيار نوع المحصول حتى حصاده وتسويقه.

لميس الحديدي: الفرصة الأقرب لقلبي في مشواري الإعلامي

فيما تنافس أيضًا شركة «The Baby Garage»، وهي منصة لبيع وشراء مستلزمات الأطفال المستعملة والجديدة، وشركة «ثندر»، أول تطبيق إلكتروني مصري يتيح للأفراد الاستثمار في البورصة، وصناديق الاستثمار بمبالغ صغيرة ودون عمولات، إذ ذكرت لميس الحديدي، أن الهدف من هذا البرنامج، دعم شركات ناشئة لتصبح في يوم من الأيام مثل فيسبوك وجوجل وتسلا وسويفل المصرية، وأن الفرصة هو الأقرب لقلبها في مشوارها الإعلامي.

مفاجأة لمتسابقي برنامج الفرصة

وأعربت الحديدي، عن فخرها الشديد بشباب الشركات المشارك في البرنامج في مختلف حلقاته، إذ أنهم أصحاب أفكار غير تقليدية ومبدعين في كافة المجالات، كما أنهم أصروا على الابتكار وخلق العمل بعيدًا عن فكرة الوظيفة التقليدية، إذ وجهت رسالة لكل من شاركوا في البرنامج «مش إحنا الي بنديكم الفرصة، أنتوا الي اديتونا الفرصة أن نشارككم هذا الحلم في الطريق للمستقبل»، معلنة عن مفاجئة للمتسابقين وهي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستوفر رحلة لباريس من أجل حضور أكبر فعالية للشركات الناشئة لأول 3 مشروعات.