الصحة: قلة الإصابات بكورونا بسبب زيادة وعي المصريين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بوزارة الصحة والسكان، إن عام 2020 كان صعبا على المصريين والأطباء بسبب الجائحة.

رفض كلمة موجات كورونا

وأضاف «حسني» خلال استضافته في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على قناة «ETC»، المذاع مساء الأربعاء، أنه ضد كلمة موجات كورونا ولكن تحدث زيادة في الإصابات ثم تنحصر وحدثت 5 مراحل مختلفة، وحاليا هناك قلة شديدة في الإصابة بالأعداد بسبب زيادة وعي المصريين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة بفيروس عن طريق السواد الأعظم من المصريين.

مصر بها كل أنواع اللقاحات

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بوزارة الصحة والسكان، أن عددا كبيرا من اللقاحات موجودة في مصر، وهي من الدول القليلة التي لديها كل مجالس إدارة اللقاحات وستصبح مصدرة للقاحات، مؤكدا أن مصر وصلت إلى رقم معقول في تطعيم الأفراد لكن يجب استمرار الإجراءات الاحترازية، مبينا أنه لا يعترض على تجمع الأشخاص في رمضان بشرط أن يكونوا مطعمون وهناك فرصة جيدة للتهوية، مؤكدا أن صلاة التروايح مسموح بها مع ضرورة وجود مسافة أمان بين المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

نسبة المطعمين في مصر

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بوزارة الصحة والسكان: «ياريت اللي رايح موائد الرحمن يحصل على التطعيم، ووصول التطعيم لـ 70 % من النسبة المستهدفة للأفراد في مصر هو هدفنا، ومصر طعمت 32 مليون بالجرعتين ولسه محتاجين نوصل 50 مليون، والدول اللي فكت الإجراءات الاحترازية طعمت 70% من الفئة المستهدفة ورجعت الإصابات زادت بس مكنتش حرجة».