الولايات المتحدة تجيز «جرعة معززة ثانية» من لقاح كورونا لكبار السن

أذن المنظمون الفيدراليون بإعطاء جرعات معززة ثانية من لقاح فايزر ولقاح موديرنا المضادين لفيروس كورونا لكل من يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكبر، وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها يجب أن تسعى إلى تعزيز المناعة المتضائلة لدى الأمريكيين الأكبر سنًا ضد المرض الشديد في حالة اجتياح الفيروس للولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن أولئك المؤهلين يمكنهم الحصول على جرعة إضافية بعد أربعة أشهر على الأقل من أول جرعة معززة، كما أجازت الوكالة جرعة معززة ثانيًة للأفراد الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر والذين يعانون من بعض أوجه القصور المناعي بعد نفس الفترة.

عشرات الملايين من الأمريكيين مؤهلون للحصول على جرعة أخرى

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القرار يعني أن عشرات الملايين من الأمريكيين مؤهلون الآن للحصول على جرعة أخرى، من لقاح كورونا، رغم أن مسؤولي الصحة الفيدراليين كانوا يرون في البداية أنه يجب قصر الجرعات المعززة الثانية على أولئك الذين لا يقل عمرهم عن 60 أو 65 عامًا.

ولكن في إفادة إعلامية، قال الدكتور بيتر ماركس، الذي يشرف على قسم اللقاحات التابع لإدارة الأغذية والأدوية، إن الحد الأدنى للعمر كان أكثر منطقية لأن العديد من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعانون من حالات طبية أساسية تعرضهم للخطر.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لم توصِ بعد بجرعة معززة ثانية

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها ستحدّث إرشادات اللقاح الخاصة بها لتعكس عمل إدارة الغذاء والدواء، في حين أنها لم توصِ صريحًا بجرعة معززة ثانية لكل شخص مؤهل الآن، ودرس المسؤولون الفيدراليون أيضًا النماذج الإحصائية التي أشارت إلى أنه إذا ظهر الفيروس مرة أخرى في أواخر الربيع أو الصيف، فإن الجرعة الثانية يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح وتساعد في تجنب عشرات الآلاف دخول المستشفيات.