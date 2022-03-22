أستاذ مناعة: اللقاحات الحالية غير فعالة بالدرجة الكافية مع السلالة الجديدة «دلتا كرون»

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا «دلتا كرون»، لا تمثل تهديدًا خطيرًا مثل سلالة دلتا، إذ أن السلالة الجديدة من الفيروس ليس لديها نفس القدرات المميتة، متوقعًا أن تندمج السلالات مع بعضها على أن تكون سلالة جديدة تحمل بعض الصفات الوراثية للسلالات القديمة.

اللقاحات غير فعالة مع السلالة الجديدة

أضاف «الأنصاري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاحات الحالية غير فعالة بالدرجة الكافية مع السلالة الجديدة، وذلك يرجع إلى أن السلالة الجديدة لم تخضع لتجارب اللقاحات من قبل.

هل السلالة الجديدة أخطر من «أوميكرون»

وأشار «الأنصاري»، إلى أنه في الوقت الراهن لا يمكن تحديد إذا كانت سلالة «دلتا كرون»، أخطر من سلالة أوميكرون، بل نحتاج إلى المزيد من الدراسات حتى نتمكن من تحديد إذا كانت السلالة الجديدة أخطر من أوميكرون أم لا.

أوميكرون ليس أخطر السلالات

وأوضح أن سلالة أوميكرون ليست أخطر سلالات الفيروس، حيث أن أعراضها أقل حد من أعراض السلالات الأخرى، ولكن تتميز بقدرتها الكبيرة علي الانتشار حيث أن أوميكرون يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بمعدل 70 مرة مقارنة بمتحور دلتا وفيروس كورونا الأصلي.

الحرص على تلقي اللقاح

وأكد أستاذ المناعة، أنه لابد من التأكد من أخذ اللقاح، لأنه يعمل على زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس وسلالاته، حيث أنه يعمل على زيادة عدد الأجسام المضادة في الجهاز المناعي.