خالد أبوبكر للأحزاب: استعدوا لـ"النواب" وانتخابات الشيوخ بلا أداء حزبي

أكد خالد أبو بكر، على أهمية انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأهمية المنافسة بين المرشحين والأحزاب.

وقال خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "هذا المجلس له دور أساسي، ولا بد من اختيار الشخصيات بعناية، كما أهيب بالهيئة الوطنية، على أهمية اختيار أيام الانتخابات فى توقيتها المناسب".

كما أكد أبو بكر، على ضرورة وأهمية استعداد الأحزاب، قائلا: "هل ستصمد الأحزاب فى العملية الانتخابية مثل مستقبل وطن؟.. لم أرى أي أداء حزبى فى انتخابات الشيوخ الماضية، وأتمنى انتخابات جيدة فى مجلس النواب، لأنه أمر هام جدا".

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل، في مبنى ماسبيرو.