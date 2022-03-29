سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

يتصدّر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية محركات البحث، خاصة مع بداية التعاملات الصباحية للمؤسسات المصرفية، إذ يتابع الكثيرين ممن يتعاملون بهذه العملة سواء العاملين بالخارج أو الراغبين في السفر.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، في بداية المعاملات اليوم الثلاثاء، تباينًا في الأسعار سواء في البيع والشراء من بنكٍ إلى آخر، وعُرض اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر للبيع في مصر بـ20.20 جنيه، وجاء في كريدي أجريكول في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.1593 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية للمهتمين بمعرفة أسعار العملات الأوروبية، سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.1813 جنيه للبيع مقابل 20.00075 جنيه للشراء.

- سجل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 20.20 جنيه للبيع مقابل 20.20 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني سعر 20.18 جنيه مقابل 19.99 جنيه للشراء.

- سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، نحو 20.1703 جنيه للبيع مقابل 19.9874 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بسعر 20.17 مقابل 19.9874 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك cib يباع بنحو 20.17 جنيه مقابل 20.02 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، بسعر 20.17 جنيه مقابل 19.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو، أمام عددٍ من العملات اليوم، تذبذبا واضحا وجاءت أسعاره كما يلي:

- بيع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ 1.10.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 135.79.

- سجل اليورو مقابل دولار هونج كونج سعر 8.62.

- بلغ سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.03.

- سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.84.