القاهرة والجيزة تشاركان فى «ساعة الأرض» بإطفاء الأنوار 60 دقيقة

تشارك محافظتا القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى في فعالية «ساعة الأرض»، مساء اليوم السبت، لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بإطفاء الإضاءة بنسبة 50% لمدة ساعة في ديوان عام المحافظة والأحياء وأجهزة المحافظة والمديريات وهيئات المحافظة، وتبدأ من الساعة 8:30 ولمدة 60 دقيقة.

محافظ القاهرة يدعو المواطنين لترشيد الطاقة وتخفيف النفقات

من جانبه، دعا اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كل الجهات المختلفة والفنادق والبنوك والمنشآت السياحية، إلى المشاركة في «ساعة الأرض»، مؤكداً أن المواطنين عليهم دور كبير في المشاركة في ترشيد الاستهلاك بالمنازل، وعدم الاسراف فى استهلاك الكهرباء، وذلك لتوفير النفقات والطاقة والحد من الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة اتخذت عدداً من الإجراءات استعداداً لمؤتمر قمة المناخ، المقرره انعقاده في مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، في نوفمبر المقبل.

الجيزة تشارك في ترشيد استهلاك الطاقة

كما تشارك محافظة الجيزة في «ساعة الأرض»، مساء اليوم السبت، لترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة، والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، للتخفيف من أثار التغيرات المناخية، والتوعية بمخاطر تلك الظاهرة، والحد من الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

7 آلاف مدينة تشارك في «ساعة الأرض»

ويشارك الملايين من مختلف أنحاء العالم في إطفاء الأنوار لمدة ساعة، ضمن حملة «ساعة الأرض»، التي بدأت في عام 2007، لتنضم إليها أكثر من 7 آلاف مدينة، في مبادرة رمزية لرفع الوعي بالقضايا التي تواجه كوكب الأرض، والتأكيد على أن «ساعة الأرض» حركة من أجل مستقبل أفضل وبيئة نظيفة، والتأكيد على ترشيد الطاقة، وتخفيف حجم الانبعاثات الحرارية، التي تزيد الضغط على كوكب الأرض، مع نشر الوعي بهذه المناسبة، والحفاظ على البيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، من خلال دعوة كل الهيئات والمؤسسات والشركات إلى إطفاء الأنوار غير الضرورية، وتوعية المواطنين والموظفين بأهمية دورهم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.