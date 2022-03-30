«قادرون باختلاف» مؤتمر لدمج وتوظيف ودعم ذوي الهمم بـ«ثقافة الجيزة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي تحت عنوان «قادرون باختلاف في الجمهورية الجديدة»، الذي عقد بقصر ثقافة الجيزة بحضور الفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ومدير عام ثقافة الجيزة، وهبة عمران أمين عام إقليم القاهرة الكبرى، والدكتور وليد نادي مدير التخطيط بالتمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة بإقليم القاهرة الكبرى، المؤتمر برئاسة الدكتور ربيع شكري.

تفاصيل مؤتمر «قادرون باختلاف»

بدأت الفاعليات بعرض فيديو عن بعض إنجازات التمكين الثقافي بثقافة الجيزة في دعم وتأهيل متحدي الإعاقة من ذوي الهمم، أعقبه كلمة رئيس المؤتمر التي توجه خلالها بالشكر لأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديراً وعرفاناً للدور الكبير الذي يبذلنه في سبيل تربية أبنائهن، كما أشاد بما يحققن بنضالهن اليومي من إنجازات جمة لبناء جيل صاعد لخدمة الوطن والعمل على ارتقائه.

وتحدث الدكتور وليد نادي، حول أهمية عمليات التأهيل والدمج لذوي الإحتاجات الخاصة وهو الأمر الذي يساهم في إعادة النظر فيما تملكه هذه الفئة من مهارات يمكن استغلالها والعمل على تطويرها لتنعكس إيجابا على صحتهم النفسية والعقلية.

ثقافة الجيزة يدعم ذوي الهمم

وأوضح الفنان جلال عثمان، الأهمية التي توليها قصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة، بتوجيه من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بضرورة تفعيل ما تسفر عنه مؤتمرات التمكين الثقافي من توصيات خاصة، والدور الفاعل لثقافة الجيزة في تأهيل ودمج وتوظيف طاقات ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها التمكين الثقافي بالجيزة.

وتم تكريم عدد من النماذج المضيئة من الأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم مدير الشئون الثقافية ومسؤول التمكين الثقافي بثقافة الجيزة، أعقب ذلك افتتاح معرض للفنون التشكيلية والأشغال اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم عرض فني لباقة من الفقرات الإستعراضية للأطفال من متحدي الإعاقة.

خفض الشعور بالاكتئاب لدى الأطفال الصم

وتضمن المؤتمر مناقشة للباحثة صفاء محمد عبد السميع، حول الصحة النفسية والتنمية الفعالة لذوي الهمم وذويهم، ثم ناقش الباحث أشرف عاشور دور الإعلام والثقافة وأثرهما في تحسين جودة الحياة للقادرين باختلاف، كما تضمنت جلسات المؤتمر مناقشات دارت حول أهمية المساندة الاجتماعية في خفض الشعور بالاكتئاب لدى الأطفال الصم، وجهود الدولة والمجتمع في تأهيل ذوي الهمم للمشاركة الفعالة ودمجهم في المجتمع.