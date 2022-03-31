عاجل.. سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين وإصابة شخصين

شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة صباح اليوم حادثًا مأساويًا، على إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

بلاغ بسقوط سيارة ملاكي في ترعة البدرشين

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين بالقرب من كوبري أبو صير، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها في الترعة.

وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.