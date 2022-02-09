محور جوزيف تيتو.. شريان مروري بقلب العاصمة

تشهد محافظة القاهرة انطلاقة كبيرة في مجال النقل والطرق لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الاختناق المروري، ومن ضمن المشروعات التي تشهدها القاهرة مشروع محور جوزيف تيتو الذي انطلق في يونيو 2020 وتضمن إنشاء كوبري تقاطع يوسف عباس بطول 370 مترا وعرض 10 أمتار في اتجاهين ويتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، علاوة على إنشاء تقاطع عباس العقاد ويتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وإنشاء محور جوزيف تيتو ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات بطول 560 متر وعرض 13.5 متر.

توسعات لتسيير الحركة المرورية

وأكدت محافظة القاهرة، في تقريرها، أن المشروع تضمَّن تطوير طريق الأتوستراد بعرض 50 مترا في اتجاهين، ويتكون كل اتجاه من 7 حارات بدلا من 4 حارات، علاوة على إنشاء كوبري تقاطع هشام بركات بطول 370 مترا وعرض 20 مترا في اتجاهين ويتكون كل اتجاه من 3 حارات، فضلا عن إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات بطول 560 مترا وعرض 13.5 متر.

تطوير سور مجرى العيون

ومن مشروعات محافظة القاهرة تطوير منطقة سور مجرى العيون الجاري تنفيذها حاليا، حيث انطلق المشروع في يوليو 2019 والمساحة على 399 ألف متر مربع ما يعادل 95 فدانا، حيث يتم إقامة 90 عمارة على مسطح نحو 74 فدانا، ومسطح العمارة نحو 600 متر على 4 وحدات، ومسطح كل وحدة 150 مترا، والعمارات الواقعة بجوار سور مجرى العيون مكونة من أرضي و3 أدوار، علاوة على إقامة وحدات تجارية مكونة من مول تجارى على مسطح 16 فدانا وعدد من البازارات السياحية وعدد من المطاعم والكافتيريات، علاوة على إنشاء أماكن لانتظار السيارات.

تلقي شكاوى المواطنين

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل معهم، أعلنت محافظة القاهرة عن دليل المواطن لتقديم أي طلب أو شكوى لدى المواطن، حيث يتم استقبال الشكاوى على الخط الساخن 16528 علاوة على استقبال الشكاوى عبر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين من خلال أرقام 23901486 و23917157 و23906352، فضلا عن أرقام غرفة عمليات التى تعمل على مدار 24 ساعة 239121136 و23907147 واتس آب 01211494949.