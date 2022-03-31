انقطاع المياه في 7 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، انقطاع المياه لمدة 10 ساعات ببعض المناطق في الجيزة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

ويهتم المواطنون بمعرفة مناطق انقطاع المياه لتدبير احتياجاتهم من المياه إذا كانت المنطقة تابعة لهم، وجاءت مناطق انقطاع المياه في الجيزة مساء اليوم كما يلي:

أماكن انقطاع المياه في الجيزة اليوم

شملت مناطق قطع المياه في الجيزة وفق بيان الشركة: المنيب والقصبجي والعمرانية الشرقية وشارع البحر الأعظم وشارع ربيع الجيزي وساقية مكي وميدان الجيزة، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع في المياه إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الذهب قبل بدء شهر رمضان المبارك وبحلول فصل الصيف، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

رقم الاتصال بسيارات صالحة للشرب في مناطق انقطاع المياه

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ، قطع المياه عن مناطق غرب وشرق مدينة كفرالشيخ، اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، ولمدة 8 ساعات، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وجاء قطع المياه عن مناطق شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي الخاص بمحطة مياه كفرالشيخ رقم 2، وتركيب محبس طرد 600 ملم، وأكدت الشركة على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرةً إلى أنّه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.