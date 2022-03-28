رئيس التحرير

محمود مسلم

إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب بالغربية غدا

كتب:

سلامة عامر
04:40 ص | الإثنين 28 مارس 2022
رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة عامل «حفر – تسليك – تشغيل» بمراكز المحلة الكبرى وقطورالمعلن عنها بفروع الشركة بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 غدا الثلاثاء، في محطة مياه «الملاحية» مدخل مرور «سالم» بطنطا.

موعد الاختبار التحريري للمتقدمين

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة عامل «حفر – تسليك – تشغيل» بمراكز المحلة الكبرى وقطورالمعلن عنها بفروع الشركة بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 ستجري للموضحة بياناتهم بالكشوف المعلنة، ووفقا للآتي:

اللجنة الأولي:

ستبدأ في تمام الساعة 8 صباحا للمتقدمين لوظيفة عامل فرع المحلة الكبرى

اللجنة الثانية:

ستبدأ في تمام الساعة 10 صباحا للمتقدمين لوظيفة عامل فرع المحلة الكبرى

اللجنة الثالثة:

تبدأ تمام الساعة 12 ظهرا للمتقدمين لوظيفة عامل فرع قطور

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أنه على المتقدمين لإجراء الاختبار التحريري لوظيفة عامل «حفر – تسليك – تشغيل» بمراكز المحلة الكبرى وقطور، أنه لن يسمح لأي من المتقدمين بدخول الاختبارات دون اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وارتداء كمامة ومعقم اليدين والتباعد والحفاظ علي إجراءات الأمن والسلامة.

المستندات المطلوبة من المتقدمين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية المتقدمين لاجراء الاختبار التحريري بإحضار المستندات المطلوبة منهم، وهي كالآتي:

- صورة شخصية حديثة

- بطاقة الرقم القومي سارية وإحضار صورة منها

- قلم جاف 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.