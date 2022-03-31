أول ظهور لـ كريس روك بعد صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار.. ماذا قال؟

تطرق الممثل الكوميدي كريس روك، للمرة الأولى إلى الحديث عن واقعة صفعه من قبل النجم ويل سميث، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد الماضي، خلال عرض «الاستاند أب كوميدي» الذي قدمه مساء أمس، على مسرح «ويلبر» في مدينة بوسطن الأمريكية، التي بيعت جميع تذاكره بالكامل بعد الواقعة التى أثارت حالة واسعة من الجدل.

كريس روك: لن أتحدث عن الصفعة الآن

استقبل الجمهور، الذي ملئ مقاعد المسرح المتسعة لـ1000 شخص، كريس روك بالتصفيق الحار، الذي استمر لمدة دقيقتين تقريبًا، حيث بدأ العرض، قائلا: «ليس لدي الكثير من الكلام بشأن ما حدث من حماقة، لذلك إذا جئت لتسمع ذلك، لدي عرض كامل كتبته قبل نهاية هذا الأسبوع»، وتابع متحدثا عن واقعة الصفع: «ما زلت أعالج ما حدث نوعًا ما، لذا في مرحلة ما سأتحدث عن هذه الحماقة، وسيكون الأمر جادا ومضحكا، لكن ليس الليلة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ارتفاع سعر تذاكر العروضه الكوميدية

من المقرر أن يقدم «روك» 6 عروض في مسرح ويلبر، بما في ذلك عرضين أمس، ولم يتم بيع التذاكر بالكامل فحسب، بل ارتفعت أسعار التذاكر في السوق السوداء بشكل كبير، لتصل إلى 900 دولار، بعد حادثة توزيع جوائز الأوسكار، وفقًا لصحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر».

نجوم هوليوود يتصلون بـ كريس روك

على الجانب الآخر، كشف موقع «ET»، أن كريس روك، بدأ يومه بممارسة التمارين في صالة ألعاب رياضية بالقرب من فندقه في بوسطن، وأن عدد من أكبر الأسماء في هوليوود، قد تواصلوا مع الممثل الكوميدي بعد الواقعة للإطمئنان عليه، بالرغم من أن ويل سميث أصدر اعتذار رسمي للأكاديمية ولـ«روك»، لكن لم تكن هناك مصالحة بينهما، ولم يتحدثا معا منذ تلك الواقعة.