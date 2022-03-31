مصرع مسنة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بالسيدة زينب

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع مسنة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لكشف ملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة ببلاغ إلى قسم الشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة مسنة يقطت من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «زينب. ر. أ» 60 سنة ومقيمه بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، كما تبين إصابتها بنزيف حاد وكسر في عظام الجمجمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة مسن في ساحل شبرا

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن، مجهول الهوية، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الساحل، بمنطقة شبرا مصر.

بلاغ بالعثور على جثة في أحد الشوارع

وتلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، ولم يُعثر على أيه مستندات تدل على هويته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها وكشف هوية المتوفى.