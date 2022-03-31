مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بجهاز مدينة بني سويف

لفظ عامل خدمات معاونة يقيم في مدينة بني سويف، أنفاسه الأخيرة، قبل قليل، داخل جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، عقب سقوطه من الطابق الخامس، وجارٍ نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، عقب مناظرة الجثة من قبل جهات التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات السقوط.

سقوط موظف من الطابق الخامس بجهاز المدينة

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا من أمن جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بسقوط عامل خدمات معاونة من الطابق الخامس، ما تسبب في وفاته في الحال، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.

التحريات الأولية: المتوفى سقط من الطابق الخامس

وتبين من التحريات الأولية أنّ المتوفى يدعى «ياسر . أ»، 49 عاما، ويقيم خلف مستشفى بني سويف التخصصي، ويعمل موظف داخل جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأنّ العاملين بالجهاز فوجئوا بصوت ارتطام قوي بالأرض قبل أن يكتشفوا وفاة زميلهم.

فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث

وشكل اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية فريقا من ضباط المباحث بالمديرية وضباط مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، لبيان سبب الحادث وكشف ملابساته وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها، والانتقال لمناظرة الجثة تمهيدا لنقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.