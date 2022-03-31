أسيوط تشارك في ورشة عمل البنك الدولي لتقييم وتطوير منظومة الشكاوى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنّ أعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالمحافظة، شاركوا في ورشة عمل البنك الدولي لتقييم وتطوير منظومة الشكاوى ومكون الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والمشاركة الاجتماعية وإتاحة المعلومات، والتي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 27 وحتى 29 مارس، في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإجراءات المتعلقة بدعم المحافظة، لاستيفاء المتطلبات الواردة بدليل تشغيل البرنامج، وفي إطار المدّ الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، ودور المكتب التنسيقي في المتابعة والتأكد من سير العمل للمشروعات الممولة من البرنامج والتزامها بالاشتراطات ذات الصلة.

جاء ذلك بمشاركة أمل فلتس، أخصائي أول التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي، وميسرة شمس، أخصائي التنمية البيئية بالبنك الدولي، ومديحة عفيفي، استشاري البنك الدولي للتنمية الاجتماعية وبناء القدرات، وإيناس محمود، مساعد برامج بالبنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم، مسؤول مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة شيماء سليمان، مسؤول مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

فرص عمل محلية ومستدامة

وبدأت فعاليات الحوار بالافتتاح والترحيب بالحضور، ثم التعريف بمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر وأهدافه والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.

مناقشة تطوير آلية عمل منظومة الشكاوى

واستعرض مسؤولو البنك الدولي ومسؤولو المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال ورشة العمل، أهمية مكون المشاركة المجتمعية ونشر المعلومات، ودور جلسات التشاور التي جرى تنفيذها بالمحافظات المستهدفة للوصول للتخطيط التشاركي في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة والخطط الآجلة، فضلًا عن مناقشة إجراءات السلامة والصحة المهنية في تنفيذ المشروعات وإجراءات تقييم الأثر البيئي والمجتمعي، ومناقشة تطوير آلية عمل منظومة الشكاوي ومناقشة إجراءات وشروط التعاقدات والمناقصات وآلية تطبيق العقوبات والجزاءات وضرورة تطبيقها في الشروط العامة والخاصة للعقود.

تقييم الأثر البيئي

كما جرى استعراض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائمة على النتائج (SRSSP) الممولة من البنك الدولي، وعرض ممثلو المحافظات المشاركة في الورشة تجاربهم في عقد جلسات المشاركة المجتمعية وتقييم الأثر البيئي وفحص الأهلية للمشروعات وتقرير منظومة الشكاوى والصعوبات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، ومقترحات تطوير خطة العمل بالبرنامج، منها تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لأعضاء الوحدة التنفيذية بتأهيلهم على إدارة جلسات المشاركة المجتمعية وعمل فحوص الأهلية للمشروعات وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي للمشروعات وتطوير آليات العمل بمنظومة الشكاوى ومجال إتاحة البيانات ومهارات التفاوض في التأثير والإقناع والتخطيط الإعلامي وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

الإشادة بدعم القيادات التنفيذية

وأشاد فريق البنك الدولي بفريق عمل الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة أسيوط، ودعم القيادات التنفيذية بالمحافظة للبرنامج، وعلى رأسها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحضوره ومشاركته في جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023)، والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025).

مصر أفضل ممارسة لتحقيق التنمية

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لخطة عمل البرنامج بالمحافظة، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إشراك المواطنين في التخطيط مع أصحاب المصلحة ووضع خطط تطوير التكتلات الاقتصادية والخطة الاستثمارية للمحافظة وتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.