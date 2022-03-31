«تضامن النواب»: القانون الجديد حقق أحلام المسنين في تأمين صحي شامل

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدستور المصري تناول حقوق المسنين في مادته الثالثة والثمانين، وتطرق لمشروع قانون حقوق المسنين، حيث درسه المجلس في دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أنه يتضمن تشكيل صندوق حقوق المسنين، وبعد الدراسة جرى إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ الذي قدم إضافات كثيرة.

وأضاف فتحي خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «عقدنا جلسات حوار مجتمعي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومع النواب، لدراسة المزايات التي أضافها مجلس الشيوخ، فعندما نوفر صحة جيدة لكبار السن من خلال تأمين صحي شامل، فإن هذا الأمر يعد المطلب الرئيس لكبار المسنين».

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تطرقنا إلى ضرورة وجود إعفاء جزئي من المواصلات والأندية والمسارح، وتحدثنا مع رؤساء مجالس إدارات أندية ورحبت بالمبدأ، وأكدوا أنهم سينفذون الإعفاءات فور صدور القانون».

جلسات تفقدية

كما تحدث أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع قانون حقوق المسنين، قائلا: «نفذنا جلسات تفقدية في دور الرعاية والصحية والغارمات، وأكتر كلمة كانت تؤثر فينا لما أحد كبار السن يقولنا عشان خاطرنا حننوا قلوب أولادنا علينا».

إجراءات عقابية ضد المسيئين لكبار السن

وأضاف فتحي: «وضعنا أداة مهمة جدا في العقوبات لضمان احترام كبار السن، والتعامل معهم بالشكل الأمثل، كما أن بعض كبار السن اشتكوا من سوء المعاملة في المصالح الحكومية، وبعضهم كان يضطر إلى الوقوف في الطوابير لمدة 3 ساعات لإنجاز مصالحه».

وتابع: «الضمير مهم جدا في التعامل مع كبار السن، لكن الدولة المصرية ستحاسب الشخص المهمل الذي يسيء التعامل مع كبار السن، وخصصنا رقمًا للشكاوى وفقا لما نصّ عليه القانون، لحل المشكلات في الحال، لكن الأهمية تكمن في تنفيذ القانون على الأرض، اتفقنا على عقد دورات تدريبية وسنراقب تنفيذ القانون».