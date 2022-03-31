«يوم الفرحة» يدخل البهجة على الأطفال الأيتام في قصر الأميرة خديجة

انطلقت اليوم فعاليات حفل تكريم الأطفال الأيتام بقصر الأميرة خديجة بحلوان تحت عنوان "يوم الفرحة" والذي تقيمه مؤسسة كُن إنساناً للتنمية والرعاية بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتضمن الحفل برنامجا متميزا لإسعاد الأطفال الأيتام بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، التابعين للإدارة التعليمية، وبعض نزلاء دور الأيتام بحلوان، وقدمت خلال الحفل هدايا عينية للأطفال، وذلك بحضور بعض الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن بالقاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ومدير مديرية الأوقاف، ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة ١٩، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية والشخصيات العامة.

هدايا للأطفال الأيتام

وعبر الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في الحفل، مشيرا إلى أن ادخال المحبة والرحمة في نفوس هؤلاء الاطفال هي مسؤوليتنا، ونسعي جميعا للمشاركة في مثل هذه الاحتفالات.

وقدم عبد الرحمن خلال كلمته شكره للقائمين على الحفل، لتكريمهم للأطفال الأيتام والرعاية الدائمة لهم وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأطفال احتفالهم، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في شتى الفعاليات والمناسبات لاسيما هذه المناسبات التي تتعلق بأبنائنا الغاليين على قلوبنا من البنين والبنات.

فقرات غنائية وموسيقية

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الغنائية والموسيقية والوطنية والترفيهية والشعبية، وأثنى جميع الحضور على المستوى الرفيع للفقرات المقدَّمة التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وتساهم في تغيير سلوكهم إلى الإيجابية والثقة بالنفس والتطلع إلى آفاق المستقبل المشرق لهم ولبلادهم مصر.