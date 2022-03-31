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14 مؤسسة تتقدم بـ«خطابات الاهتمام» لشركة محطات شحن السيارات الكهربائية

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محمود الجمل
04:13 م | الخميس 31 مارس 2022
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

بلغ عدد الشركات والتحالفات، التي تقدمت بخطابات إبداء الاهتمام لإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية «تحت التأسيس»، نحو 14 شركة/ تحالف، بناءً على الدعوة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام، وانتهت مدتها يوم الخميس 24 مارس الجاري.

لجنة من «محطات الشحن» لفحص الخطابات

وتم تشكيل لجنة من مؤسسي شركة محطات الشحن، لدراسة وفحص الخطابات المقدمة واختيار الشركات/ التحالفات المؤهلة، بناء على الخبرة والملاءة المالية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لطرح مناقصة محدودة بين الشركات/ التحالفات المؤهلة لاختيار إحداها، للقيام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية «تحت التأسيس».

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، على تأسيس شركة مشتركة، لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية، بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري، تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري، وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن تعمل الشركة، فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا، في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ، وعلى الطرق السريعة.

أسس الاشتراك في مشروع شركة شحن السيارات

تضمنت الدعوة الأسس الآتية للاشتراك في مشروع شركة محطات الشحن العامة لـ السيارات الكهربائية «تحت التأسيس»:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى، مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال الشركة بنسبة 25% من رأس المال، بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه مصري.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.