تأجيل محاكمة قاتل صديقه لسرقة 150 ألف جنيه.. أوهمه بدخول كلية الشرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة قاتل صديقه على طريق أوتوستراد المعادي، لسرقة مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه منه، بعد أن أوهمه بقدرته على إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، لـ24 أبريل لاتخاذ إجراءات الرد.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

قتل مع سبق الإصرار والترصد

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 21484/266 لسنة 2020 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «مصطفى. ي. ع، 30 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، في ديسمبر من عام 2020 بدائرة قسم المعادي، بقتل المجني عليه «ممدوح أمين»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض، واستدرجه من منزله وتوجها إلى مكان ناءٍ بعيد عن أعين الرقباء وما إن وصلا حتى استل السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسده قاصدا قتله.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى بأن ارتكب وتوصل إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهما «أمين رشاد ونجله»، وقدرها 150 ألف جنيه مستخدما في ذلك الطرق الاحتيالية بأن أوهمه بقدرته على ضمان اجتياز نجله «ممدوح»، لاختبارات كلية الشرطة، وأيده ذلك بمظاهر مادية بأن توجه رفقة المجني عليه لأكاديمية الشرطة التي كان من شأنها أن تحمل المجني عليه على تصديقها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازته وإحرازه سلاحا أبيض «سكين»، بدون مسوغ قانوني.

تفاصيل المكالمة بين المتهم والمجني عليه

وجاء في أقوال والد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه بتاريخ الواقعة ورد إلى نجله المجني عليه محادثة هاتفية من المتهم طالبًا منه مقابلته أسفل مسكن المجني عليه وطلب نجله مفتاح السيارة خاصته فأعطاه له وقرر له المجني عليه بأنه سوف يذهب والمتهم إلى إحدى محطات تعبئة الوقود، لإحضار مادة الجازولين بسبب تعطل سيارة المتهم، ثم اتصل بالمجني عليه عقب نزوله رفقة المتهم فطمأنه وقرر له بأنه لم يتم قبوله بكلية الشرطة للضباط المتخصصين ثم أغلق الهاتف، وعقب ذلك اتصل به نجله الثاني ورد عليه الأخير وطمأنه، ثم عاود هو الاتصال إلا أن نجله لم يستجب للرد عليه، وأعاد الاتصال مرات عديدة وفي إحدى تلك المرات قام أحد الأشخاص بالرد عليه وقرر له بوفاة نجله.

وأضاف بأن المتهم أوهم المجني عليه بأنه يستطيع إدخاله كلية الشرطة للضباط المتخصصين وتحصل منه في بادئ الأمر على مبلغ وقدره 75 ألف جنيه، ثم طلب عدة مبالغ أخرى إلى أن وصل إلى مبلغ 150 ألف جنيه.