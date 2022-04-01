أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 1-4-2022

يحتل البحث عن أسعار الخضروات اهتمام عدد كبير من المواطنين خاصة ربات البيوت، فمع اقتراب شهر رمضان الكريم يسعى المواطنون لمعرفة الأسعار بشكل يومي، حيث أن الخضروات مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض مختلف أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة 1 أبريل وعلى رأسها الطماطم والخيار والبصل والجزر وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار في الأسواق 10 و12 جنيها، كما سجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، والفلفل الألوان وصل سعره لـ17 جنيها أما الفلفل الأخضر الحامي البلدي فتراوح سعره بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الطماطم في الأسواق

اختلف سعر كيلو الطماطم مسجلا 8 جنيهات و12 جنيها وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن» في الأسواق بشكل يومي، وجاء هذا السعر اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل الحالي.

وتراوح سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 و12 جنيها، كما اختلف سعر كيلو الليمون وسجل 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، وجاءت الملوخية بسعر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وتراوح كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، أما كيلو الثوم فسجل 6 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد، أما كيلو الثوم المفروم فسجل سعر 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو البسلة 3.5 جنيه ووصل إلى 5 جنيهات، كما سجل كيلو القلقاس سعر 3 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 30 جنيهًا.