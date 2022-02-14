زوجة في دعوى طلاق: «اتجوز مرات عمه عرفي وقالي غنية وهتصرف علينا»

«بعد ما عمه مات بقي بيزور مرات عمه كتير بحجة أنه بيراعيها، وبعد 4 شهور اكتشفت أنه اتجوزها عرفي».. بهذه الكلمات سردت سيدة ثلاثينية تفاصيل دعوى طلاقها التي أقامتها ضد زوجها الأربعيني بعد مرور 3 سنوات على زواجهما، بعدما اكتشفت زواجه عرفيًا من أرمله عمه، لكن صدمتها الكبرى كانت في تبريره للموقف حيث قال لها: «إنها امرأة غنية وستتكفل بمصاريفهما كاملة، وطلب منها تقبل الأمر والتأقلم معه، لأن مستواهما المعيشي سيخلف كثيرًا»، فطلبت منه الطلاق بهدوء ورفض، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.

زواج تقليدي

وقفت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، قائلة إنها تعرفت على زوجها بطريقة تقليدية وبعد اللقاء الأول تمت الخطبة، وبعد الانتهاء من التجهيزات المتعلقة بالزواج حددت العائلة موعد الزفاف، وتمت الزيجة وسط أجواء سعيدة اعتقدت أنها ستدوم للأبد، وبعدها اتفقا على تأجيل الإنجاب لمدة عام ووافقت على ذلك.

وأضافت الزوجة أنها بعد مرور عام استغنت عن وسيلة منع الحمل التي كانت تستخدمها بناءً على طلبه، وزرقها الله بعدها بفتاة، وكانت حياتهما تسير بشكل سعيد، وكانت توفر له كل سبل الراحة، وبعد فترة توفي عمه، وبعد انتهاء مراسم العزاء ظل يتردد على منزل أرمله عمه بحجة أنه يلبي لها طلباتها وأنه يساعدها في رعاية أطفالها الصغار، فلم تعترض على مساعدته لها.

الزوج تزوج أرملة عمه عرفيًا

وتابعت الزوجة: «بعد كام شهر لاحظت أنه أتغير معايا ومع بنته ومبقاش يعقد في البيت وأهمل كل حاجة، ومهتم بس بمرات عمه عشان بتنقل من شقتها لشقة أكبر وهو بيساعدها، وبقي يتكلم كتير في التليفون وبعدها اكتشفت أنه متجوزها عرفي ولما واجهته مانكرش وقالي هو عارف مصلحتنا فين وأنها غنيه وعندها فلوس كتير وهتصرف علينا وهنبقي في مستوى أحسن، وطلب مني أتأقلم مع الوضع ومقولش لحد».

دعوى طلاق بعد 3 سنوات

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لم تتذكر أي مشكلات كبيرة حدثت بينها وبين زوجها، وأنها كانت توفر له جميع سبل الراحة ورغم ذلك خانها وتزوج عليها، وطلبت منه الطلاق لكنه رفض ذلك، فلجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت دعوى طلاق للضرر حملت رقم 3817 لسنه 2021، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.