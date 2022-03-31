خريطة ومحطات مترو القاهرة 2022.. 4 خطوط و111 محطة لخدمة المصريين

خلال السنوات الأخيرة، أصبح مترو الأنفاق من أكثر وسائل النقل التي يحرص المواطنون على استخدامها بشكل يومي، نظرا لما توفره للركاب من وقت، فضلا عن إمكانية الوصول إلى المناطق المختلفة بشكل أسرع من الوسائل الأخرى، ما جعل الحكومة المصرية تحرص على افتتاح الكثير من الخطوط المختلفة والتي تضم عددا كبيرا من المحطات التي تغطي جميع أرجاء القاهرة الكبرى، ويبحث الكثيرون عن محطات مترو القاهرة 2022.

وبالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو الخط الرابع، ازداد البحث عن أسماء محطات المترو يوميا خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ويبحث المواطنون عن مواعيد عمل مترو الأنفاق 2022 في رمضان، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير خريطة محطات مترو القاهرة 2022، ومواعيد عملها في رمضان، وفق ما أعلنته الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

خريطة محطات مترو الأنفاق وخطوطه الـ4

حرصت الحكومة المصرية على توفير 4 خطوط مختلفة لتغطي جميع الأنحاء في القاهرة الكبرى، ويعمل منهم في الوقت الحالي 3 خطوط فقط، ومن ضمنها الخط الثالث، وجاءت خريطة ومحطات مترو القاهرة 2022، كما يلي:

محطات مترو الخط الأول

تبدأ محطات مترو الخط الأول من محطة المرج الجديدة، وينتهي بمحطة مترو حلوان، وجاءت المحطات كما يلي:

- المرج الجديدة.

- المرج.

- عزبة النخل.

- عين شمس.

- المطرية.

- حلمية الزيتون.

- حدائق الزيتون.

- سرايا القبة.

- حمامات القبة.

- كوبري القبة.

- منشية الصدر.

- الدمرداش.

- غمرة.

- الشهداء.

- أحمد عرابي.

- جمال عبد الناصر.

- أنور السادات.

- سعد زغلول.

- السيدة زينب.

- الملك الصالح.

- مارجرجس.

- الزهراء.

- دار السلام.

- حدائق المعادي.

- المعادي.

- ثكنات المعادي.

- طرة البلد.

- كوتسيكا.

- طرة الأسمنت.

- المعصرة.

- حدائق حلوان.

- وادي حوف.

- جامعة حلوان.

- عين حلوان.

- حلوان.

محطات مترو الخط الثاني

تبدأ محطات مترو الخط الثاني من شبرا الخيمة وتنتهي بمحطة مترو المنيب، وجاءت المحطات كما يلي:

- شبرا الخيمة.

- كلية الزراعة.

- المظلات.

- الخلفاوي.

- سانت تريزا.

- روض الفرج.

- مسرة.

- الشهداء.

- العتبة.

- محمد نجيب.

- أنور السادات.

- الأوبرا.

- الدقي.

- البحوث.

- فيصل.

- أم المصريين.

- ساقية مكي.

- المنيب.

محطات مترو الخط الثالث

تبدأ محطات مترو الخط الثالث من محطة عدلي منصور وتنتهي بمحطة مترو إمبابة، وجاءت المحطات كما يلي:

- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- ستاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة.

وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:

- ناصر.

- ماسبيرو.

- الزمالك.

- الكيت كات.

- السودان.

- إمبابة.

- المنيرة.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- مسجد مصطفى محمود.

- شهاب.

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة.

محطات مترو الخط الرابع

وما زالت محطات مترو الخط الرابع بأكملها تحت الإنشاء في الفترة الحالية، ولم يتم افتتاح أي منها حتى الآن، وتأتي المحطات المقرر إنشاؤها، كما يلي:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.

مواعيد عمل مترو الأنفاق 2022 في رمضان

أعلنت شركة مترو الانفاق، مواعيد عمل مترو الانفاق 2022 في رمضان، والتي من المقرر أن تكون على مدار 21 ساعة في اليوم الواحد، وذلك بعد أن تم مدّ ساعات العمل خلال شهر رمضان الكريم، وجاءت المواعيد كما يلي:

مواعيد عمل الخط الأول

- يأتي موعد قيام أول قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 5:30 صباحا، بينما موعد قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة يكون في تمام الساعة 5:30 صباحا.

- موعد قيام آخر قطار في محطة حلوان في تمام الساعة 12.15 منتصف الليل، فيما يأتي موعد قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 12:30 منتصف الليل.

مواعيد عمل الخط الثاني

- موعد قيام أول قطار من محطة شبرا الخيمة في تمام 5:30 صباحا، فيما يأتي موعد قيام اول قطار من محطة المنيب في تمام الساعة 5:30 صباحا.

- ويأتي موعد قيام آخر قطار من محطة مترو شبرا الخيمة ليكون في تمام الساعة 12:35 منتصف الليل، كما يأتي موعد قيام آخر قطار من محطة مترو المنيب في تمام الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

مواعيد عمل الخط الثالث

- يأتي موعد قيام أول قطار من محطة العتبة في تمام الساعة 5:30 صباحا، فيما يأتي موعد قيام أول قطار من محطة مترو عدلي منصور في تمام الساعة 5:30 صباحا.

- موعد قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12.15 بعد منتصف الليل، فيما يكون موعد قيام آخر قطار من محطة العتبة في تمام الساعة 12:55.