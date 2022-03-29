مواعيد المترو في رمضان 2022.. تستمر 21 ساعة يوميا وتُطبق خلال أيام

أكدت شركة مترو الأنفاق، انتهاء الاستعدادات النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال صيانة وتجهيز القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات وتجهيز قطارات إضافية، يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية طوال الشهر الكريم، لمنع زحام الركاب على الأرصفة وداخل عربات القطارات، علاوة على توفير الفكّة بشبابيك التذاكر، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

مواعيد المترو في رمضان

وقال مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، إنّ الشركة أنتهت من إعداد جداول مواعيد المترو في رمضان 2022، بحيث يلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 12.55 بعد منتصف الليل، بينما يلتقي آخر قطار في الخط الأول مع آخر قطار في الخط الثاني بمحطة أنور السادات، الساعة 1 بعد منتصف الليل، موضحا أنّ المترو سيعمل يوميا طوال شهر رمضان حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة، السبت المقبل الموافق 2 أبريل المقبل.

عدد ساعات عمل المترو في رمضان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ مواعيد المترو في رمضان 2022 تستمر طوال 21 ساعة يوميا، حيث سيتمّ مدّ ساعات العمل خلال الشهر الكريم، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بدلًا من الواحدة بعد منتصف الليل، بشكل يومي على مدار أيام الشهر المبارك.

ولفت المصدر، إلى أنّ الرحلات تنطلق من الخطوط الثلاثة، في تمام الساعة 5.30 صباحًا، وتستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدا أنّ الشركة ستنفذ إجراءات صارمة، داخل المحطات وعربات القطارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب طوال شهر رمضان الكريم.

وتأتي مواعيد المترو في رمضان 2022 كما يلي:

الخط الأول (المرج الجديدة - حلوان)

1- قيام أول قطار من محطة حلوان الساعة 5.30 صباحًا.

2- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12.15 بعد منتصف الليل

3- قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5.30 صباحًا.

4- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

1- قيام أول قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 5.30 صباحًا.

2- قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 12.35 بعد منتصف الليل.

3- قيام أول قطار من محطة المنيب الساعة 5.30 صباحًا.

4- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 12.35 بعد منتصف الليل.

الخط الثالث (العتبة - عدلي منصور)

1- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 5.30 صباحًا.

2- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 12.15 بعد منتصف الليل.

3- قيام آخر قطار من محطة العتبة الساعة 12.55 بعد منتصف الليل.

تحرك آخر قطار من المحطات التبادلية:

1- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا.

2- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.55 صباحًا.