افتتاح المعرض التاسع لـ«أهلا رمضان» بالبحيرة.. سلع غذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، اليوم الخميس، معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية والرمضانية، والذي نظمته الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين، ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

8 أجنحة لكبرى الشركات

ويضم المعرض 8 أجنحة لكبرى شركات المواد الغذائية والرمضانية، و3 أجنحة للخضر والفاكهة، وجناحا لبيع اللحوم، من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين.

وتتوافر السلع بأقل من بالأسعار التنافسية حيث تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان المعظم.

وتفقد رئيس المدينة أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والخضروات والفاكهة والمنظفات، كما يضم أيضا اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

وشهدت البحيرة افتتاح 9 معارض خلال الشهر الجاري بنطاق (دمنهور - كفر الدوار - إيتاي البارود - أبو حمص - حوش عيسى - كوم حمادة - شبراخيت- الرحمانية).

تطعيم 99.9% من الأطفال المستهدفين ضد شلل الأطفال

في سياق آخر، أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم خلال الأيام الأربعة الماضية تطعيم مليون و98 ألفا و768 طفلا، بنسبة 99.9% من إجمالي مستهدف مليون و100 ألف طفل في حملة التعطيم ضد شلل الأطفال.

واضاف المحافظ أن اليوم هو آخر أيام الحملة، والتى استمرت على مدار 5 أيام، بعد أن تقرر مد العمل بالحملة حتى اليوم الخميس الموافق 31 مارس، وذلك لتطعيم المتخلفين وتمشيط جميع الأماكن.