علاء سالم: منافذ أهلا رمضان تبيع بسعر الجملة

قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إن هناك إقبالًا على منافذ التموين للحصول على السلع بأسعار مخفضة، إذ أن هناك تعليمات بالبيع بسعر الجملة، فيصل سعر كيلو الأرز من 10.25 جنيه، لافتًا إلى أن سعر لتر الزيت يتراوح من 19.75 جنيهًا إلى 24.75، في حين يصل سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمدة 80 جنيهًا والدواجن المجمدة الكيلو بـ48 جنيه وعليها طلب عال جدا.

بيع سلع معارض أهلا رمضان بسعر الجملة

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد» المذاع مساء الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل السلع في معارض أهلا رمضان سيتم بيعها بسعر الجملة، مؤكدا أن السيارات المحملة بالسلع تدخل دائما من أجل توفير السلع المختلفة.

إقبال شديد من المستهلكين

وأوضح العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن هناك إقبالا شديدا من المستهلكين في كل المعارض المقامة وعددهم 22 معرضا و64 معرضا داخليا أصغر وسط توافر لحوم برازيلية في كل المعارض المختلفة، متابعا: «ده خير من عند ربنا الحمد لله، والحمد لله مفيش أزمة في أي سلعة».

افتتاح معارض أهلا رمضان

وعمدت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة على افتتاح معارض أهلا رمضان مبكرا قبل موعدها الرئيسي للعمل على تخفيض الأسعار عقب حدوث ارتفاعات نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، وتم افتتاح معرض أهلا رمضان في مقرها الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ويتم بيع السلع فيه بأسعار الجملة ومخفضة.