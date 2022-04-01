سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-4-2022 في البنوك المصرية

خلال الآونة الأخيرة، أصبحت العملات محل اهتمام الكثير من الأشخاص خاصة الذين يبحثون عن وظائف بالخارج، إذ شهدت الأيام الماضية معدلات بحث عالية عن أسعار الأوراق النقدية المختلفة خاصة مع ارتفاع بعضها مثل الدولار واليورو، ويعد سعر الدينار الكويتي من أبرز العملات التي يبحث عنها الملايين.

وتقدم «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وفق آخر تعاملات وردت اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجّل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.35 جنيه للشراء مقابل 60.37 جنيه للبيع، كما سجل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.38 جنيه للبيع، وسجل سعر بيع الدينار الكويتي 59.92 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل60.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.42 جنيه للشراء و60.30 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار الكويتي سعر 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.39 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عن آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

وسجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 56.35 جنيه للشراء مقابل 60.37 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر بيع العملة الكويتية 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.39 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول 18.22 جنيه للبيع مقابل 18.32 جنيه للشراء، أما فى بنك المشرق سجل 18.34 جنيه للبيع مقابل 18.24 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.35 جنيه للبيع مقابل 5 18.2 جنيه للشراء.