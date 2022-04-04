دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022.. «اللهم احفظني فيه بحفظك وسترك»

يعد شهر رمضان من أكثر الشهور المحببة لدى فئة كبيرة جدا من المسلمين في شتى بقاع الأرض، ويحرص الكثيرون على ترديد دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 في هذا الشهر المبارك والاجتهاد في العبادة بقدر المستطاع، ولعل أبرز العبادات التي يحرص عليها أغلب المسلمين هي الدعاء خاصة في فترة الصيام.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022

ودعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 الأكثر تداولا بين المسلمين، هو: «اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ».

ودعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 للشيخ محمد متولي الشعراوي هو: «اللّهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللّهم حبّي لمن أطاعك شفاعةً تُقبل لمن عصاك، اللّهم إنّ بعض خلقك قد غرّهم حلمِك واستبطئوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم، اللّهم إنّي أحمدك على كل قضائك وجميع قدرِك حمد الرضا بحكمك لليقين بقدرتك».

فضل دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022

ولدعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 فضلا كبيرا وثوابا عظيما يسعى العديد من العباد إلى اغتنامه، فقد ورد عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، أنه قال: «مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا».

كما ورد في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من رمضان صُفِّدَت الشياطين ومردة الجن، وغُلِّقَت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» رواه البخاري.