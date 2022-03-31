تسليم 84 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنيا.. زراعة ومباني

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، 84 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، لعدد من المزارعين والشركات والمستثمرين، منها 49 عقد زراعة على مساحة 1028 فدانا، و35 عقد مباني بإجمالي 4348 مترا مربعا، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم

وأكد المحافظ، أن تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانوني يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم وشكواهم ، ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بدراسة تلك المشكلات والعمل على حلها .

افتتاح 13 مشروعا قوميا خلال عام واحد

ووجه محافظ المنيا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على الاهتمام والدعم لصعيد مصر بصفة عامة، وبصفة خاصة لمحافظة المنيا، حيث حظيت المحافظة بافتتاح رئاسي لـ 13 مشروعا قوميا هذا العام، كما يستهدف المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعا، وتضم مراكز أبوقرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة تصل تقريباً إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030، بالإضافة الى ادراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

كما شدد المحافظ على حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة، مع تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول القمح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.