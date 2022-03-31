بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز بالروبل.. والتنفيذ غدا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي المورد لمن تصفهم روسيا بالدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، على الرغم مما ذكرته حكومات أوروبية ومصادر روسية، أمس، عن أنه لا يزال بإمكان دول الاتحاد الأوروبي، الدفع باليورو مقابل الحصول على الغاز.

على الدول غير الصديقة فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية

بموجب هذا المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، يتوجب على الراغبين في شراء الغاز الروسي في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من غد الموافق 1 أبريل 2022، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

صرح بذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، خلال اجتماع حكومي عقد حول مشاكل صناعة الطيران، حيث أعلن أنه وقع مرسوما حول تجارة الغاز الطبيعي مع الدول غير الصديقة بالروبل.

وقال الرئيس الروسي: نقدم للعملاء من الدول غير الصديقة لروسيا، آلية واضحة وشفافة من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، واستطرد: يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، ومن هذه الحسابات سيتم سداد مدفوعات الغاز (الروسي).

بوتين: إذا لم يدفعوا بالروبل سيتم إيقاف العقود

وأشار بوتين إلى أن في حالة ما إذا رفض مشترو الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة شراء الغاز الروسي بالروبل، فإن روسيا ستعتبر ذلك خرقا للعقود الحالية المبرمة وسيتم إيقاف هذه العقود.

وأكد الرئيس الروسي، في هذا السياق، أن روسيا لن تقوم بأعمال خيرية فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وقال: لا أحد يبيع لنا أي شيء مجانا، ولن نقوم بأعمال خيرية أيضا. أي سيتم إيقاف العقود الحالية (في حالة عدم دفع ثمن الغاز بالروبل).

وينص المرسوم الذي وقعه بوتين وتم نشره على الموقع الرسمي للكرملين، على اعتبار غازبروم بنك، مصرفا مرخصا لتنفيذ التعاملات المالية المرتبطة ببيع الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة.

وبموجب المرسوم، فإنه يتوجب على العملاء من الدول المذكورة (غير الصديقة) فتح حسابين في غازبروم بنك، الأول بالروبل الروسي، والثاني بعملات أجنبية، وذلك لسداد مدفوعات الغاز الطبيعي الروسي المورد إليهم.