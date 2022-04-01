سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر

حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الشديد شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، فمنذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان بين روسيا وأوكرانيا، ارتفع سعر جرام الذهب ليتخطى حاجز الـ 1000 جنيه، ما جعل الكثيرين من المهتمين بشراء وبيع الذهب يتابعون أسعاره باستمرار، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية والمحلات التجارية.

وحرصا على توفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل من عام 2022، وفق الأسعار في محلات الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، قيمة تراوحت بين 971 إلى 975 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى قيمة تراوحت بين 832 إلى 836 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، جاء ليسجل قيمة تتراوح بين 1110 إلى 1114 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم الجمعة ما بين 7768 إلى 7800 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

ووصلت أسعار الذهب في أسواق المال، لتسجل في بداية معاملات اليوم الجمعة داخل أسواق المال العالمية، لتسجل الأتي:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 1129 جنيهًا، بما يعادل 61.78 دولار.

- كما سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7953 جنيهًا، بما يعادل 434.06 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 987.88 جنيه، بما يعادل 54.06 دولار.

- وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الجمعة، نحو 846.75 جنيه بقيمة 46.34 دولار.