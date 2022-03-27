مغنية الأوبرا فرح الديباني تزور المتحف القومي للحضارة

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مغنية الأوبرا المصرية العالمية الشابة فرح الديباني، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الذي ينظمه هيئة المتحف وتعزيز دوره كمؤسسة حضارية وثقافية وتعليمية لتنمية الحياة الثقافية والفنية لدي جميع فئات المجتمع.

رئيس المتحف يرحب بالحضور

و استهل الدكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور والضيوف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة، مؤكدًا أن الجمهور المصري أصبح يترقب الأمسيات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف والتي تعمل على الارتقاء بالحس والذوق الفني والعودة إلى زمن الفن الجميل.

بقاة ورد للفنان فرح الديباني

وأعرب الحاضرون من الجمهور عن سعادتهم بهذا الحفل والبرنامج الثقافي الذي ينظمه المتحف، وأيضًا بالدور الذى يقوم به المتحف لنشر الثقافة والمعرفة والارتقاء بالذوق العام.

وفى نهاية الحفل قدم الدكتور غنيم باقة من الورود للفنانة فرح الديبانى وعازف البيانو أمير عوض ، كما قدم الشكر لرعاة الحفل.

يذكر أن الفنانة العالمية فرح الديبانى بنت الإسكندرية هي فنانة مصرية عالمية، حصلت على جائزة أفضل مغنية شابة من أوبرا باريس عام ٢٠١٦ وهي أول مصرية تفوز بهذه الجائزة. وقد غنت على أشهر مسارح أوروبا منها أوبرا باريس و برلين، وكرمها فخامة رئيس الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ عام 2021.