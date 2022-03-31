صلاح عبد الله يوضح تفاصيل شخصية «لطفي» وكيل المدرسة بـ«دايما عامر»

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه يجسد شخصية الأستاذ لطفي، وكيل مدرسة، خلال أحداث مسلسل «دايما عامر»، والذي ينافس به في سباق مسلسلات رمضان 2022، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، ويناقش من خلاله بعض القضايا التي تتعلق بملف التعليم وأزمات الطلاب وأولياء الأمور.

شخصيات التمثيل قد تكون من الواقع أو الخيال

وعن تفاصيل شخصية وكيل المدرسة التي يجسدها وهل لها علاقة بشخصية حقيقية التقى بها، قال صلاح عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا كنت في مدارس حكومية، والتقيت بكثير من الشخصيات في حياتي قد تكون مشابهة لأدوار قدمتها على الشاشة».

واستطرد: «الممثل بمرور الوقت مع التلقائية والخبرات التي يكتسبها من غير ما يحس بيشوف الشخصية التي يلعبها أمامه، يعني أشوفها بتتحرك إزاي وطريقة كلامها، بلاقيها تقفز قفزات سريعة في دماغي، وبالتالي بتخلق مساحة حلوة للشغل ولتفاصيل الشخصية كلها، كل ذلك يكون بخلاف السيناريو الذي كتبه مؤلف المسلسل، وطبعًا رؤية مخرج العمل لأنهم بيطرحوا رؤيتهم، عايزين الشخصية إزاي؟، ونبدأ نعمل التوليفة للشخصية من أولها لآخرها بكل تفاصيلها».

مسلسل دايما عامر يناقش مشكلات التعليم

وأشار إلى وجود مفارقات تجمع بين الغرابة والكوميديا خلال الأحداث، خصوصًا أن مسلسل دايمًا عامر به مجموعة من الشباب بمثابة اكتشاف حقيقي، وطيلة الحلقات في صراع بينهم بخلاف نجوم العمل، الأمر الذي يجعل المشاهد أوقاتًا يضحك كثيرًا، وأوقات أخرى يتلهف لمعرفة ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ومن المشكلات التي يتطرق ليها المسلسل، مشاكل السوشيال ميديا «هل هى بناءة أم هدامة؟» بخلاف أننا كثيرًا بـ«نضحك على مشاكلنا، وتقديمها بشكل حلو، لأن المصري خصوصًا معروف عنه أنه ابن نكتة، ومحب للحياة».

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايمًا عامر، بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، محمد محمود، سما إبراهيم، سينتيا خليفة، ميرنا نورالدين، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.