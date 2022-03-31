يارا المليجي: عمرو عبد الجليل نكتة «دايما عامر».. ولبلبة بتساعدنا

تشارك الفنانة الشابة يارا المليجي في مسلسل «دايما عامر»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، مع عدد كبير من نجوم الفن، وفي هذا الصدد كشفت، لـ «الوطن»، عن كواليس تعاونها مع عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة لبلبة، التي تتعاون معها لأول مرة، قائلة إنها سعيدة جدا بهذا التعاون، وإنها تحب شخصية لبلبة، لأنها تقدم لها النصيحة باستمرار، وتساعد الأشخاص دائما.

«المليجي»: عمرو عبد الجليل دمه عسل

ذكرت «المليجي» أن الفنان عمرو عبد الجليل، من أكثر الشخصيات التي استفادت منها خلال العمل في مسلسل «دايما عامر»، متابعة: «عمرو عبد الجليل على طول بيتكلم معانا وبيساعدنا في تفاصيل الأدوار، وكمان دمه عسل وهو نكتة المسلسل».

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وعن شخصيتها في المسلسل، أوضحت أنها تقدم دور «فيروز»، وهي بنت تهوى رقص البالية في المدرسة، ما يجعلها تمر بالعديد من المواقف خلال أحداث المسلسل، متابعة: «دايما عامر بيناقش حاجات مختلفة، وقضايا اجتماعية مهمة، وإن شاء الله هيعجب الجمهور وهيتفاعلوا معاه».

فريق عمل مسلسل «دايما عامر»

يشارك في تقديم مسلسل «دايما عامر»، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، ومن تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

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من هي يارا المليجي؟

يارا المليجي ممثلة مصرية، استطاعت أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، ثم بدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية، مثل: «مولانا العاشق»، الذي تم عرضه في عام 2015، و«ذات»، عام 2013، و«إلا أنا» الجزء الثاني، من خلال أحداث حكاية «ويبقى الأثر».