إصابة 4 بجروح وكسور في حادث تصادم «موتوسيكل» و«تروسيكل» بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، 4 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، وتم حجزهم بالمستشفى لعمل الفحوصات، وذلك إثر تصادم «موتوسيكل» و«تروسيكل» بشارع الشهيد، دائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول سوهاج، يفيد بوجود حادث تصادم ووجود مصابين.

الدفع بسيارتي إسعاف

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بمنطقة الشهيد، وتبين إصابة 4 أشخاص باشتباة بكسر في الساق، وجروح وكدمات، وتم حجزهم بمستشفى سوهاج العام.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اندلاع النيران في منزل بالعسيرات

وفي سياق آخر شهد مركز العسيرات، جنوب سوهاج، اليوم، نشوب حريق بمنزل ملك «م. ح ح هـ»، 45 عامًا،، عامل، ويقيم بذات الناحية، وامتدت النيران إلى حوش مجاور ملك شقيقه «م. ح. ح. هـ" 43 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.