توفيق عبدالحميد: فريق عمل «يوتيرن» صفقوا لي في أول يوم تصوير

قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه يعود للعمل في مسلسل «يوتيرن»، والذي يؤدي فيه دور طبيب نفسي ينغمس في مشاكل الأسرة المصرية، مبينًا أن المسلسل يشمل صراعات عديدة، موضحًا أنه يعود للعمل بعد 12 سنة لم يعمل فيها، بسبب المخرج سامح عبدالعزيز، والمنتج جمال العدل، ومكالمة من الفنانة ريهام حجاج، طالبته خلالها بالعودة مرة أخرى.

عصبي في أول يوم عودة بعد 12 سنة

وأضاف «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «الناس حباني وشايفاني وعاوزاني، وده شيء فرحني وعاوز ابقى عند حسن ظن الناس، وأنا كأني رايح للناس زيارة في بيوتهم، وعاوز أقدملهم عمل يعجبهم، وأول يوم تصوير كنت متوتر وعصبي»، معقبًا: «بقالي 12 سنة ممثلتش أي حاجة».

رد فعل العاملين معه في المسلسل

وأوضح: «رمزي العدل، أكبر أولاد عائلة العدل نزل يبارك لي، وكل فريق العمل بدأوا في التصفيق لي عندما نزلت موقع التصوير، وهذه اللحظة كانت غالية علي، وكنت أتعامل مع الممثلين الشباب باعتبارهم أولادي».

تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم

وطرحت شركة العدل المنتجة للمسلسل برمو ترويجي يتضمن صوت الفنانة نانسي عجرم من أجل تشويق الجمهور أكثر ليتم عرضه في رمضان 2022 وينتظر الجمهور عودة الفنان توفيق عبد الحميد بعد فترة كبيرة من الغياب، وجاء التتر بصوت الفنانة نانسي عجرم، التي تغني بكلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.