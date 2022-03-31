مبادرة إحلال السيارات: سلمنا 17800 مركبة جديدة حتى الآن

سلمت المباردة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عامًا التابعة لوزارة المالية، نحو 17800 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ إطلاق المباردة الرئاسية في يناير 2021، حتى الأسبوع الأخير من شهر مارس الحالي.

17800 سيارة جديدة

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات إن المباردة سلمت حتى الآن أكثر من 17800 سيارة جديدة تعمل بالوقود المزدوج، والغاز الطبيعي تتوزع بين سيارات ملاكي تاكسي وميكروباص.

وأضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكثر «ماركات» السيارات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين هي سيارات «نيسان» إذ بلغ عدد السيارات التي سُلمت داخل المبادرة بلغ 6650 سيارة، بينما وصل عدد السيارات ماركة «لادا» و«بي واي دي»، نحو 5300 سيارة في حين جرى تسليم 1265 سيارة ماركة «شيفرولية».

تسليم 1580 سيارة ميكروباص شيري تيجو

وحول سيارات الميكروباص قال «عوض» إن أعلى السيارت الميكروباص مشاركة هي سيارات «شيري تيجو» بعدد 1580 سيارة «ميكروباص»، مؤكدًا أن أسعار السيارات المشاركة في المبادرة سواء الملاكي أو «الميكروباص» ما زالت دون تعديل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة حتى الآن، وأي شركة من الشركات المشاركة في المبادرة ترغب في تعديل السعر، يمكن أن تقدم طلبًا في هذا الشأن، مشفوعًا بالأسباب التي من أجلها تطلب هذه الزيادة في السعر.

وأوضح أن إدارة المبادرة تدرس عبر شركاء المبادرة من الجهات المعنية طلب الشركة واستصدار القرار المناسب، والذي يراعي مصلحة جميع الأطراف سواء المواطن المشارك في المبادرة أو الشركات المنتجة للسيارات.

وأشار «عوض» إلى أنه في جميع الأحوال فإن المواطن يجد تخفيضات ممنوحة له من شركات السيارات داخل المبادرة في أسعار السيارات عن مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، بالإضافة إلى التيسيرات والتسهيلات التي توفرها المبادرة للمواطن، مضيفًا أنه في حالة إقرار أي تعديلات في الأسعار داخل المبادرة، سوف يعلن عنها فورًا على الموقع الإلكتروني للمبادرة.