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محمود مسلم

بريد الوطن .. كما الإسفنج

كتب:

الوطن
10:37 م | الخميس 31 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بتشرب بس ف دموعهم

كأنك بنج

وبتسكّن مواجعهم

تعيش شنطة على ضهورهم

سنين وسنين

يعبوا فيها أحزانهم

وإحساسهم.. لناس تانيين

وتتمنى يجيهم يوم

يسدولك قليل م الدين

فيستنوا عليك غلطة

ويرموك برضو كالشنطة

لكن مفيهاش كتاب الدين

                                                                     نجلاء نعيم 

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