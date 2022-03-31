بريد الوطن .. كما الإسفنج

بتشرب بس ف دموعهم

كأنك بنج

وبتسكّن مواجعهم

تعيش شنطة على ضهورهم

سنين وسنين

يعبوا فيها أحزانهم

وإحساسهم.. لناس تانيين

وتتمنى يجيهم يوم

يسدولك قليل م الدين

فيستنوا عليك غلطة

ويرموك برضو كالشنطة

لكن مفيهاش كتاب الدين

نجلاء نعيم

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