تفاصيل مقتل سائق بأبو النمرس: المتهمان سرقا «التوك توك» وباعاه لشراء هيروين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل سائق «توك توك»، والعثور على جثته في ترعة الجندي في أبوالنمرس جنوبي المحافظة، إذ كشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما لشراء مواد مخدرة، ثم قتلاه وسرقا الـ«توك توك»، ودفعاه في الترعة ما تسبب في غرقه لعدم قدرته على السباحة، واستوليا على الـ«توك توك» وباعاه مقابل تذاكر هيروين ومبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ لشرطة «أبوالنمرس»

كان مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا باختفاء سائق «توك توك» يبلغ من العمر 22 سنة، والعثور على جثته عقب مرور 4 أيام على غيابه، ملقاة بترعة الجندي.

وتوصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن عاطلين استدرجا الضحية لتوصيلهما، وخلال سيرهم طلبا منه التوقف بمنطقة زراعية، ثم هدداه لسرقة «التوك توك»، ودفعاه بالترعة، ما أسفر عن غرقه لعدم إجادته السباحة.

المتهمان باعا الـ«توك توك» مقابل تذاكر هيروين

وكشفت تحريات العقيد محمد مختار مفتش المباحث الجنائية، أن المتهمين باعا «التوك توك» مقابل تذاكر هيروين ومبلغ 1200 جنيه، لأحد الأشخاص على علم أن التوك توك مسروق.

وتمكن المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن الـ«توك توك» المسروق، وجرى إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.