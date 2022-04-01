لندن: روسيا أعادت نشر قواتها بجورجيا لتعزيز عمليتها العسكرية بأوكرانيا

أعلنت المخابرات البريطانية، أن روسيا تعيد نشر قواتها في جورجيا لتعزيز عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت المخابرات البريطانية، إلى إعادة تنظيم ما بين 1200 و2000 من القوات الروسية بجورجيا في مجموعات تكتيكية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الخميس، إن بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد «موسكو»، مشيرا في حديث لقناة «تي في إن» البولندية، إن «وارسو» في الطليعة في ما يتعلق بتشديد الضغط على روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن الوضع في جنوبي أوكرانيا ومنطقة دونباس لا يزال صعبًا للغاية

ارتفاع شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بدورها، ارتفعت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقال مركز «ليفادا» المستقل في استطلاع رأي، إن 83% من الروس يوافقون على قرارات بوتين، في ارتفاع من 71% مطلع فبراير الماضي.

استطلاع: تحسن شعبية رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

وأظهر الاستطلاع تحسن شعبية الحكومة الروسية ورئيس وزراء البلاد ميخائيل ميشوستين، وأشار «ليفادا»، إلى أن 15% من المستطلَعين قالوا إنهم لا يوافقون على تصرفات بوتين، في انخفاض من 27%، في حين رفض 2% الإجابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».