إسلام السيد: أجسد شخصية طالب في مسلسل «دايما عامر»

يواصل الفنان الشاب إسلام السيد تصويره لمسلسل «دايما عامر»، الذي من المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني 2022.

إسلام السيد: أجسد دور طالب

وقال إسلام السيد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجسد دور أحد الطلاب في المدرسة التي يعمل بها مصطفي شعبان، وأنه سعيد لأنه يعمل مع هذه الكوكبة من نجوم الفن والشباب، والنجوم الصاعدة، سواء على صعيد التمثيل أو التأليف، وتعد هذه الفكرة من الفكر الجديد في الدراما العربية.

وأضاف أن دوره في المسلسل يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والتشويق، حيث سيكون المسلسل متميزا لجميع أفراد الأسرة، وأنه يتمنى أن ينال دوره إعجاب الجمهور والنقاد.

أحداث مسلسل «دايما عامر»

وتدور أحداث مسلسل «دايما عامر»، في إحدى المدارس التي تعاني من مشاكل في القسم العربي، ويأتي مالك جديد ليشتري المدرسة ويرفض مساواة قسم العربي والقسم الدولي، ويضطر ليأتي بمسئول جديد للشئون الاجتماعية للطلبة، وبالخطأ يعينون شخصا غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة ولمواجهة مشاكل المعلمين أيضا، ويفوق عليهم مشاكل أولياء الأمور، فيضطر لاستخدام ذكائه وحبكته لمعالجة الأمور، والمشاكل التي تواجه كل من حوله بالإضافة إلى وقوعه في الحب.

يذكر أن مسلسل «دايما عامر» بطولة لبلبة، ومصطفى شعبان، وميرنا نور الدين، وكريم عفيفي، وسينتيا خليفة، وأسماء إبراهيم، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وأحمد الشامي، ويارا المليجي، وأحمد عنان، ومحمد لطفي، وقمر السباعي، وبتول الحداد، ولمى كتكت، شروق الشريف، طارق عبد العزيز ومن تأليف ايمن سلامة، ومن إخراج مجدي الهواري