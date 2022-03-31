يارا المليجي: مصطفى شعبان متعاون مع الشباب.. والهواري مخرج متميز

أعربت الممثلة الشابة يارا المليجي، عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في مسلسل «دايما عامر»، وتعاونها مع المخرج مجدي الهواري لأول مرة، لافتة إلى أنّ ترشحيها للعمل، جاء من خلال بسام عبد الله «كاستينج دايركتور».

وقالت يارا، لـ«الوطن»: «تحمست للمُشاركة في هذا العمل على الفور، كونه يُناقش قضية اجتماعية مهمة مُتعلقة بالأزمات التي يواجهها الطلاب، ونادرًا ما تُقدم مثل هذه النوعية من القضايا على شاشات التليفزيون، فتُعد تجربة فنية مختلفة واستثنائية بالنسبة لي».

يارا المليجي راقصة باليه في مسلسل دايما عامر

وكشفت عن تفاصيل دورها في مسلسل دايما عامر، حيث تُجسد دور طالبة تُدعى «فيروز»، راقصة باليه، كما أنها المسؤولة عن فرقة الرقص داخل المدرسة، وتتعرض لمواقف كثيرة خلال الأحداث، لافتة إلى أنّها تدربت على الرقص مع عمرو باتريك، مصمم الدراما الحركية والرقص المعاصر.

وأوضحت أنها خضعت لبروفات «ترابيزة» قبل انطلاق التصوير، بشأن التحضير جيدًا لدورها، والوقوف على التفاصيل كافة المُتعلقة بالشخصية، مُعربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور، «المسلسل يستهدف الطلاب وأولياء الأمور، كونه يُسلط الضوء على مشاكل الطلبة في مدارس الناشيونال والإنترناشيونال».

مصطفى شعبان يُزيل أي حواجز بين المُمثلين الشباب

ووصفت الفنان مصطفى شعبان، بـ«ملك ملوك الجدعنة، على المستوى الفني والإنساني على حدّ سواء، فيحرص على التواجد معنا طوال التصوير، وإزالة أي حواجز بينه وبين المُمثلين الشباب، ويتعامل وكأنه صاحب لنا، كما يُوجهنا ويذاكر معنا تفاصيل الأدوار، ويُحدثنا عن مشواره الفني والصعوبات التي تعرض لها وكيفية تجاوزها، فضلًا عن تطوير أفكاره واختياراته، إذ أنّ تعاوني معه مكسب كبير لي على المستوى الفني والإنساني.

وأشادت يارا المليجي، بالجهود التي يبذلها المُخرج مجدي الهواري، داخل مواقع التصوير، قائلة: «مخرج متميز وجميل ويشرح لنا أمورًا كثيرًا مُتعلقة بتفاصيل العمل»، لافتة إلى أنها انتهت من تصويرها مشاهدها في الغردقة، والأقصر وأسوان، بينما يتبقى لها مشاهد داخل القاهرة.