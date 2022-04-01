«فرانس برس»: شعبية بوتين ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

كشف استطلاع رأي جديد أن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لاستطلاع لمركز ليفادا المستقل، نقلته وكالة «فرانس برس».

مركز ليفادا: 83% من الروس يوافقون على قرارات بوتين

وأفاد أول استطلاع أجراه مركز ليفادا منذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أن 83% من الروس يوافقون على قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ارتفاع من 71% مطلع فبراير، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح المركز أن 15% من المستطلَعين قالوا إنهم لا يوافقون على تصرفات الرئيس بوتين، بعد أن كان هذا الرقم 27%، في حين رفض 2% الإجابة.

وأظهر الاستطلاع تحسن شعبية الحكومة الروسية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وكانت استطلاعات رأي أجرتها جهات أخرى قد انتهت أيضا إلى أن نسبة تأييد بوتين تجاوزت 80 %، وذلك حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وفي تصريحات له اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة على روسيا هي ثمن لحق روسيا في الحرية والاسقلال والحفاظ على مصالحها وقيمها، حسب قوله.

بوتين يفرض على الدول غير الصديقة شراء الغاز الروسي بالروبل

وفي المقابل أقرت روسيا عددا من العقوبات ضد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، أو من وصفتهم بالدول غير الصديقة.

ووقع بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وينص المرسوم الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، الموافق، 1 أبريل 2022، على أنه يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

وأوضح بوتين أن الدول التي لن تفتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية للدفع من خلالها، ستعتبر عقودها منتهية، وهو ما يعني قطع إمدادات الغاز عنها.