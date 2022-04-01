أوكرانيا: مقتل 5 مدنيين جراء قصف روسي على «دونيتسك»

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في «دونيتسك»، بافلو كيريلينكو، في بيان على «تليجرام»، إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 22 آخرين جراء قصف روسي على المنطقة، فيما أوضح قائد فوج آزوف، الذي يدافع حاليًا عن مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، دينيس بروكوبينكو، إنه لا يؤمن بفاعلية المفاوضات مع روسيا.

وكانت الاستخبارات البريطانية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، استدعت عناصر من قواتها في جورجيا لتعزيز الهجوم على أوكرانيا.

من جانبها، قالت منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «موسكو»، منعت تمديد ولاية بعثة المراقبة الخاصة التابعة لـ المنظمة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت «باريس»، إن لدى فرنسا المزيد من وسائل الضغط والعقوبات إذا لم يتعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، لقناة «العربية - الحدث»، أن بلاده ستطلب من «بكين» ممارسة نفوذها على «موسكو» لوقف النار في أوكرانيا، مؤكدا أن تردد الصين، حيال حرب أوكرانيا لا يخدم مصالحها.

«موسكو» تحرك قافلتين من القوات نحو بيلاروسيا

وفي وقت سابق، أعلنت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إن «كييف» أبلغتها أن القوات الروسية التي كانت تسيطر على محطة «تشيرنوبيل» للطاقة النووية سلمت السيطرة على المحطة لموظفين أوكرانيين، مشيرة إلى أن موسكو حركت قافلتين من القوات نحو بيلاروسيا، بينما غادرت قافلة ثالثة مدينة «سلافيوتيش»، نحو بيلاروسيا.

وأوضحت «الوكالة الدولية»، أن أوكرانيا أبلغتها أيضا أنه لا تزال هناك بعض القوات الروسية في موقع المحطة النووية، غير أنها تعتقد أن تلك القوات تستعد للمغادرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن «موسكو» لا تزال تحشد قواتها قرب مدينة «ماريوبول» الساحلية المحاصرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«زيلينسكي»: القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها بمحيط ماريوبول وخاركيف ودونباس

وأوضح زيلينسكي، أن القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها بمحيط: ماريوبول وخاركيف ودونباس لشن هجوم كبير، وأشار الرئيس الأوكراني، في كلمة مصورة، إلى أن الوضع في جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة.

وأضاف زيلينسكي، أن قوات بلاده تواصل صد القوات الروسية في شمال العاصمة «كييف»، مشيرا إلى وجود معارك في المستقبل ، وتابع الرئيس الأوكراني قائلا، إن بلاده لا تزال بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما تريده.

رئيس أوكرانيا: تجريد جنرالين من رتبتهما بسبب خيانتهما لـ البلاد

وأوضح زيلينسكي، أن الأوكرانيين تحملوا أكثر بكثير مما توقعته روسيا وسيواصلون القتال حتى النهاية، كاشفا تجريد جنرالين من رتبتهما بسبب خيانتهما لـ أوكرانيا، مشيرا إلى أندريه أوليهوفيتش نوموف، الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي وسيرهي أولكساندروفيتش كريفوروتشكو الرئيس السابق لمديرية إدارة أمن الدولة في منطقة خيرسون لم يعدا جنرالات.